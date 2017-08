Les 100 meilleurs albums français de tous les temps selon Les Inrocks.

Quels sont les 100 meilleurs albums français (et belges) de tous les temps selon Les Inrocks ?

La rédaction de l'hebdomadaire publie un hors-série où sont classés, décryptés et analysés 100 disques incontournables," au fil desquels se raconte une histoire passionnante et subjective de la musique française".

Serge Gainsbourg se place en tête avec le grand classique Histoire de Melody Nelson, paru en 1971. Il devance le duo formant les Daft Punk, pour l'album Homework (1997) où on retrouve notamment les tubesques Da Funk et Around the world. Alain Bashung complète le podium avec Fantaisie militaire (1998). Succès commercial et critique contenant le superbe La nuit je mens.

Moon Safari d'Air se positionne 4ème. Sortie en 1998 de cet album popularisé par Sexy Boy. Et le top 5 est complété par le groupe Taxi Girl avec Seppuku (1982). Daniel Darc y chantait entre autres La femme écarlate.

Indispensable, The No Comprendo des Rita Mitsouko est 6ème. Andy, C'est comme ça (et son fameux clip de Mondino) et Les histoires d'A figurent sur cet album disponible depuis 1986. Etienne Daho suit avec le gros succès populaire Pop Satori (1986) : Epaule tatoo, Duel au soleil...

Des places 8 à 10, présences de Tostaky de Noir Désir, Paris sous les bombes de NTM et Robots après tout de Philippe Katerine.

Parmi les albums les plus récents classés dans ce top 100, Psycho Tropical Berlin de La Femme est 15ème, Chaleur humaine de Christine & The Queens est 58ème., Racine carrée de Stromae est 61ème.

Concernant les plus anciens, on notera à la 16ème place Michel Polnareff avec un disque sorti en 1966, incluant Love me, please love, La poupée qui fait non, L'amour avec toi. Jacques Brel est lui 19ème avec Les Marquises.