Les 4 concurrents d'Une boutique dans mon salon du 7 au 11 août sur M6.

Du lundi 7 au vendredi 11 août à 16h15 sur M6, troisième semaine de la saison 2 du programme Une boutique dans mon salon.

4 vendeurs et vendeuses auront 1h30 pour convaincre, au cœur de leur salon, un panel de 5 acheteuses... Ils vont leur présenter leurs produits exclusifs et innovants, prodiguer leurs précieux conseils, et vont mettre en place leurs stratégies de vente. Pendant chaque vente, les vendeuses vont observer les moindres faits et gestes de leurs rivales, et vont s’attribuer des notes... pas toujours très objectives ! Ces notes compteront pour la moitié de la note finale. A l’issue de chaque vente, nos 5 acheteuses feront des pré-commandes... Mais les confirmeront-elles en fin de semaine ? Attention ces ventes compteront pour l’autre moitié de la note finale !

Cette semaine, direction Metz et sa région, où 3 vendeuses et 1 vendeur à domicile seront en compétition, sur le thème « Bluffez vos amis avec des recettes simples et rapides ! » :

Caroline, 38 ans, ancienne coiffeuse, est tombée amoureuse des moules en silicones qu’elle représente et s’est tout naturellement tournée vers la vente à domicile il y a 8 ans, pour son plus grand bonheur ! Son arme secrète : user de son humour et faire de nos acheteuses des amies pour vendre plus ! Y parviendra-t-elle ?

Virginie, 30 ans, est notre miss Bio de la semaine. Les produits bios et sains sont une philosophie de vie pour cette jeune maman, elle fabrique d’ailleurs elle-même ses cosmétiques et n’achète que des produits sains. Elle a décidé il y a 1 an de se lancer dans la vente à domicile pour vendre des produits qui permettent de manger sain au quotidien. Arrivera- t-elle à convertir les acheteuses à sa philosophie de vie ?

Evelyne, 53 ans, est la passionnée de cuisine de la semaine. Après avoir été factrice, elle s’est lancée dans la vente à domicile il y a 9 ans pour faire de sa passion son métier. Une nouvelle activité qui l’épanouit pleinement. Et pour sa vente, notre jeune mamie se lancera un super défi : proposer 3 recettes avec une seule promesse, la cuisson 0 minute. Cela suffira-t-il pour séduire les 5 acheteuses de la semaine ?

Rémi, 26 ans, ancien agent de la SNCF s’est lancé dans la vente à domicile il y a 8 ans, d’abord pour payer ses études. Il s’est alors découvert une vocation. Un pari gagnant pour le benjamin de la compétition. C’est le champion de la vente à domicile, le N°1 de sa marque sur plus de 42 000 vendeurs dans toute la France. Ses atouts : son charme et ses conseils malins pour bluffer ses acheteuses. L’emportera-t-il cette semaine face à ses concurrentes ?