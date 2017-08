Les abonnés Canal ne recevront plus Syfy et 13ème Rue dès le 26 septembre.

L'annonce de la naissance de Polar+ ne devrait pas consoler une majorité d'abonnés aux offres Canal le 26 septembre : ce jour là, ils n'auront plus accès aux chaînes 13ème Rue et Syfy. Grosse colère à prévoir.

Pour rappel, Syfy est une chaîne dédiée à la science-fiction, avec des séries et des fictions où d'affreux nanars côtoient de grands classiques...Programmation exclusive sur SFR désormais (idem pour 13ème Rue).

Des pertes qui surviennent après celles, en janvier dernier, de Discovery Channel et Discovery Science, SFR ayant là encore l'exclusivité. Une bien mauvaise nouvelle pour les abonnés, que ne compensait absolument pas l'arrivée d'une énième chaîne jeunesse, Toonami !

Concernant Polar+ :

Accessible sur le canal 41 dans l'offre Essentiel famille (et évidemment dans l'offre intégrale).

Dans la grille, notamment, au fil des mois : des films tels Basic Instinct ou Les infiltrés, des séries policières de Canal en soirée, telle Mafiosa, des documentaires, en partenariat avec Planète+, la série inédite Ten days in the valley, la série nordique inédite Monster, la série nordique Bordertown, Maigret, Falco, Dexter, Person of interest, Diane femme flic, NYPD Blues...

En journée : des classiques français , européens ou américains de la série policière, annonce Jean-Marc Juramie, directeur du contenu de l'offre Canal+. Le dimanche et le lundi soir, des feuilletons policiers récents. Le mardi, soirée docs. Le jeudi, soirée ciné. Le samedi, des collections de téléfilms, dont les adaptations de romans de Mary Higgins Clark et la saga Baltic Crimes.