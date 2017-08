Les artistes présents sur la scène des MTV Video Music Awards.

Prochaine cérémonie des MTV Video Music Awards le 27 août prochain (diffusion sur MTV France le lendemain, en première partie de soirée).

Une partie des noms des artistes présents sur scène a été dévoilée hier :

Miley Cyrus,

The Weeknd,

Ed Sheeran,

Shawn Mendes,

Fifth Harmony,

Lorde,

Thirty Seconds to Mars.

Pour rappel, la star Katy Perry animera la cérémonie.

Parmi les nommés :

Clip de l'année

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Bruno Mars – "24K Magic"

Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful"

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – "Wild Thoughts"

The Weeknd – "Reminder"

Artiste de l'année

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

Meilleur Clip Pop

Shawn Mendes – "Treat You Better"

Ed Sheeran – "Shape Of You"

Harry Styles – "Sign Of The Times"

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down"

Katy Perry ft. Skip Marley – "Chained To The Rhythm"

Miley Cyrus – "Malibu"

Meilleur Clip Hip-Hop

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Big Sean – "Bounce Back"

Chance the Rapper – "Same Drugs"

D.R.A.M. ft. Lil Yachty – "Broccoli"

Migos ft. Lil Uzi Vert – "Bad & Boujee"

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – "I'm The One"

Meilleur Clip Dance

Zedd and Alessia Cara – "Stay"

Kygo x Selena Gomez – "It Ain't Me"

Calvin Harris – "My Way"

Major Lazer ft. Justin Bieber and MØ – "Cold Water"

Afrojack ft. Ty Dolla $ign – "Gone" Meilleur

Clip Rock

Coldplay – "A Head Full Of Dreams"

Fall Out Boy – "Young And Menace"

Twenty One Pilots – "Heavydirtysoul"

Green Day – "Bang Bang"

Foo Fighters – "Run"