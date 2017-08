Les candidates de 4 mariages pour une lune de miel du 28 au 31 août, dont Nadia, Rebecca, Virginie.

De ce lundi 28 août à jeudi 31, les téléspectateurs de TF1 découvriront à 17h15 les mariages des participantes à 4 mariages pour une lune de miel.

Rappel du concept : Les quatre futurs couples mariés, dont Nadia (qui arrivera dans un char de cortège !) et Bernard ainsi que Rebecca et Maxime, les belges Virginie et Jack, acceptent de se faire juger et évalués par les autres. A chaque épisode, alors qu'une jeune femme se fait passer la bague au doigt, les trois autres candidates, invitées à la cérémonie et à la soirée, vont devoir noter le mariage sur différents critères, dont le repas et l'ambiance.

Le duo obtenant les meilleures notes remportera la lune de miel de ses rêves. Révélation des vainqueurs vendredi...et il y aura encore des larmes.

Ces dernières semaines, la mauvaise foi et la stratégie étaient grandement présents, certaines candidates attribuant des notes largement inéférieures à la moyenne...Qu'en sera-t-il cette dernière semaine d'août ?

Avant-goût :