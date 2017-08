Les Championnats du Monde d'athlétisme 2019, 2021 et 2023 en clair sur France Télévisions.

Le groupe audiovisuel public France Télévisions se réjouit de l'accord qui vient d'être conclu entre l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF), l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et ESPN Media Distribution pour la distribution, sur la période 2018-2023, des droits média de plusieurs compétitions mondiales majeures organisées par l'IAAF, dont en particulier les Championnats du Monde d'Athlétisme.

Cet accord garantit notamment à France Télévisions, membre de l'UER, diffuseur historique des Championnats du Monde et premier diffuseur d'athlétisme en clair en France, les droits de retransmission, sur ses chaînes et son offre digitale, des éditions 2019, 2021 et 2023 des Championnats du Monde d'Athlétisme.