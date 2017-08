La liste des déprogrammations des chaînes pour un hommage à Mireille Darc (Mis à jour).

En première partie de soirée aujourd'hui, Chérie 25 bouleverse ses programmes et diffuse le film ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS, MAIS ELLE CAUSE!

Ce lundi dès 20h40 sur OCS Géants, LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE, LE RETOUR DU GRAND BLOND (22h10) et LA VALISE (23h30).

Demain, mardi 29 août, la chaîne Paris Première rend hommage à Mireille Darc, en modifiant sa programmation. L'émission PETITES CONFIDENCES ENTRE AMIS : MIREILLE DARC sera diffusée à 22h40 à la suite du long métrage LAISSE ALLER… C'EST UNE VALSE. Une comédie à découvrir ou à revoir dès 20h50.

Mardi, CINE+Famiz programme LES SEINS DE GLACE, à 20h45 et NE NOUS FACHONS PAS, à 22h45.

Mercredi 30 août à partir de 22h35, France 2 rediffuse le documentaire UN JOUR / UN DESTIN : Mireille Darc, blessures intimes (2013) proposé et présenté par Laurent Delahousse. Un film de Sarah Briand et Florent Maillet. "C’est une femme belle, frêle et moderne qui a su s’imposer au milieu d’une bande de bonshommes. Gabin, Audiard, Blier, Ventura ou encore Lautner l’ont adoptée car elle a su les apprivoiser... Mireille Darc a joué les fausses timides durant des années. Un emploi qui a fait d’elle l’une des comédiennes les plus séduisantes de sa génération... Des « Barbouzes » au « Grand Blond », elle a gagné sa place dans le panthéon des films populaires devenus cultes. Mais que sait-on de ses blessures d’enfance et des nombreuses épreuves qu’elle a traversées ? « Un jour / un destin » dresse le portrait d’une femme libre et populaire, à travers les témoignages de ceux qui l’ont côtoyée des années 60 jusqu’à aujourd’hui, parmi lesquels Georges Lautner, Pierre Richard, Katherine Pancol mais aussi Alain Delon qui s’exprime pour la première fois dans cette collection. À l’issue du film, Mireille Darc accorde un entretien exceptionnel à Laurent Delahousse au cours duquel elle revient sans tabou sur son parcours."

Sur France 3, soirée spéciale jeudi 31 août : Dès 20h55 LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE (1972), film d'Yves Robert avec Mireille Darc et Pierre Richard... A 22h40, LE DIVAN de Marc-Olivier Fogiel avec Mireille Darc (2015).

