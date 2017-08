Les enquêtes de l'inspecteur Wallander : saison 4 à partir du 3 septembre sur 13ème Rue.

Saison 4 de la série Les enquêtes de l’inspecteur Wallander à partir du dimanche 3 septembre, en première partie de soirée sur 13ème Rue.

Série de Richard McBrien et Richard Cottan. Avec Kenneth Branagh, David Warner, Richard McCabe. 3x90’.

Kurt Wallander est inspecteur de police dans la petite ville d’Ystad, au sud de la Suède. Ce fin limier se consacre nuit et jour à résoudre les enquêtes qui lui sont confiées, au dépend de sa vie privée. Ses nouvelles enquêtes le conduisent en Afrique du Sud, pour élucider la disparition d’une ressortissante suédoise. De retour en Suède, l’inspecteur doit alors résoudre le meurtre d’une veuve. Mais sa quête de vérité est perturbée par son état de santé, il semble de plus en plus distrait. Le célèbre enquêteur serait-il en train de perdre ses capacités d’analyse ?

La nouvelle saison de la série policière est adaptée des deux romans de Henning Mankell, « La lionne blanche » et « L’homme inquiet ».