Les Enquêtes de Murdoch : Saison 10 dès le dimanche 27 août sur France 3.

Dimanche 27 août à 20h55 sur France 3, l'inspecteur Murdoch signe son retour avec une saison 10 qui promet de nombreuses surprises.

Dans cette nouvelle saison, William Murdoch souhaite construire une vie heureuse et un foyer pour lui et sa femme Julia Ogden. Celle-ci souffre de culpabilité obsessionnelle après avoir tuée par défense sa patiente névrosée Eva Pierce. Retrouver un équilibre de vie est désormais primordial pour le couple. Julia décide de se distraire en s’occupant de son amie Lady Suzanne Atherly et de sa fille Elisabeth, nouvellement arrivées à Toronto en les invitant à un bal. Hélas, le très chic événement tourne au bal tragique lorsqu’une des femmes vouées à se marier au célibataire le plus en vue de Toronto est retrouvée assassinée… Cold case, incendie criminel, meurtres, suicide, cette nouvelle saison s’annonce riche en enquêtes pour Murdoch !

Avec Yannick Bisson (Detective William Murdoch), Hélène Joy (Dr. Julia Ogden), Jonny Harris (George Crabtree), Thomas Craig (Inspecteur Thomas Brackenreid), Lachlan Murdoch (Henry Higgins), Mouna Traoré (Rebecca James).

Format 18 x 45', deux épisodes par soirée.