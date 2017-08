Les fous du volant reviennent dans une version inédite le 4 septembre.

Les parents auront le plaisir de retrouver dès le 4 septembre prochain à 17 heures Satanas, Diabolo, Pénélope Jolicoeur ou Pierre de Beau-Fixe tandis que les enfants les découvriront.

Avec de nouveaux concurrents qui viendront rejoindre la ligne de départ, de nouveaux bolides et de nouvelles contrées, Les Fous du Volant n’a pas bénéficié d’un simple lifting mais s’est offert une véritable révision complète ! A voir sur la chaîne jeunesse Boomerang chaque jour à 17 heures (format 20 x 11').

Patricia Hidalgo, Chief Content Officer, EMEA Kids & International Kids Strategy, Turner commente : “Le lancement de cette série iconique tombe à point nommé, alors que nous renforçons le positionnement de Boomerang comme notre deuxième chaîne internationale jeunesse et famille avec Cartoon Network. Les Fous du volant épouse parfaitement les valeurs de Boomerang et nous sommes persuadés que les fans actuels et à venir de la chaîne apprécieront cette nouvelle offre.”

Synopsis : Pour leur grand retour, tous les concurrents ont répondu à l’appel et sont sur la ligne de départ au volant de leurs bolides. Pénélope Jolicoeur accompagnée de sa compact Pussycat est la belle du Sud de la série : son charme et son intelligence en font une concurrente particulièrement redoutable. Mais elle prend souvent des chemins de traverse pour sauver les autres pilotes. Son meilleur ami, Pierre de Beau-Fixe dans sa Turbo Terrific, est un playboy au grand cœur mais à l’ego surdimensionné pour qui rien n’est jamais perdu. Dans leur Démone Double-Zéro Grand Sport, Satanas et son complice Diabolo sont prêts à tous les coups bas pour remporter la victoire. Et si on aperçoit une chose aussi bizarre que visqueuse, elle appartient surement à Pique et Collégramme ou du moins elle était cachée dans leur Dingo-Limousine.

