Les inédits de la série Les petits meurtres dès le 1er septembre sur France 2.

Trois épisodes inédits de la succulente série française Les petits meurtres d'Agatha Christie attendent les téléspectateurs de France 2. Dès le vendredi 1er septembre à 21 heures.

Pour le premier épisode de la rentrée, L'homme au complet marorn, Les Petits meurtres font des folies en obligeant le sévère commissaire Laurence à se déguiser… en femme, à l’occasion d’une affaire d’espionnage particulièrement tordue.

En se métamorphosant en « Brigitte », une sympathique secrétaire, Laurence rend un véritable hommage à Certains l’aiment chaud (tournée en 1959). Marlène aura pour mission d’enseigner à Brigitte tous les secrets de l’âme féminine, ce qui ne sera pas une mince affaire. Quant à Avril, elle trouve cette Brigitte particulièrement antipathique. Mais surtout ne l’a-t-elle pas déjà vue quelque part?

D’après le roman The Man in The Brown Suit d’Agatha Christie.

Réalisateur : Rodolphe Tissot.

Auteur : Thierry Debroux.

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Élodie Frenck, Cyril Gueï, Dominique Thomas et Éric Beauchamp. Guests : Benjamin Gauthier, Grégoire Oestermann, Thierry Gimenez, Marie Céline.