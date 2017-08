Les inédits de Lucifer dès le 25 septembre sur 13ème Rue.

Alors que la saison 1 sera proposée en clair sur CStar dès le dimanche 10 septembre, la chaîne 13ème Rue programmera la partie 2 de la saison 2 de Lucifer à partir du 25 septembre à 20h50.

Episodes inédits chaque lundi à 20h55.

Série créée par Tom Kapinos. Avec Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside, Tricia Helfer et Rachael Harris.

Lassé d’être le Seigneur des Enfers, Lucifer renonce à son trône pour se reconstruire à Los Angeles.

Dans la Cité des Anges, l’ex maître diabolique se fait appeler Lucifer Morningstar et est propriétaire d’un nightclub baptisé « Lux ». Il est également consultant civil auprès de la L.A.P.D et le coéquipier de Chloe Decker. Après une année d’enquêtes résolues et l’évasion de la mère de Lucifer de l’enfer qui tente par tous les moyens de le ramener au paradis avec son frère Amenadiel, Lucifer et Chloe semblent se rapprocher de plus en plus. Irrémédiablement attiré par Chloe, Lucifer peut-il s’engager dans une relation amoureuse au mépris de ce qu’il est ?