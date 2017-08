La série américaine Rizzoli & Isles, basée sur les personnages créés par Tess Gerritsen – Jane Rizzoli, la flic dure à cuire, et Maura Isles, le médecin légiste toujours tiré à quatre épingles – est de retour ce lundi.

Saison 6 inédite à 21 heures, avec deux épisodes à la suite.

Malgré des personnalités diamétralement opposées, une alchimie hors du commun et une collaboration étroite réunissent les deux femmes et leur permettent de résoudre des affaires criminelles difficiles et complexes à Boston. Au cours de leurs investigations, elles peuvent compter sur leurs partenaires et leur entourage, comme Frankie, le petit frère de Jane devenu flic, Nina Holiday, l’experte en scènes de crime, Vince Korsak, le coéquipier de Jane, et Angela Rizzoli, la mère légèrement encombrante de Jane, qui travaille dans le café du commissariat de police.

Cette sixième saison, composée de 18 épisodes, va donner à notre duo beaucoup de fil à retordre avec, entre autres, une enquête sous couverture dans le milieu de l’art, une incursion dans le monde de la compétition de pêche pour tenter de neutraliser un tueur à sang froid et une affaire sous haute tension qui touche de plein fouet l’un des détectives de la brigade. Des cas différents les uns des autres et qui, pour certains, ne manqueront pas d'atteindre personnellement Jane et Maura. Si le danger est le quotidien des différents personnages, l’amour et la romance s’immiscent également dans leur vie privée. Par ailleurs, l’arrivée d’un séduisant assistant médical ne laissera pas Maura indifférente...

Avec : Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Idara Victor, Bruce McGill, Lorraine Bracco...

Crédit photo © Warner Bros Television