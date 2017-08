Les inédits de Scènes de ménages dès le 29 août sur M6.

Saison 9 de Scènes de ménages dès le 28 août sur M6.

Les poussins sont désormais mariés et pensent à leur avenir. Alors que Marion continue de gérer sa M Company d’une main de fer, tyrannisant tous ses stagiaires pour signer des contrats, Cédric a décidé de rebondir et de remonter la pente après sa phase de déprime. Il se lance dans un tas d’activités assez originales ( fitness pour seniors, jardinage), et même si Marion le soutient à 100%, les choses risquent de se corser quand il décide d’élever des animaux sur la terrasse de leur immeuble...

Liliane et José vont avoir la surprise de revivre avec leur fils, Manu, pendant quelques semaines. Le ls prodigue a quelques soucis administratifs qui le contraignent à rester en France chez ses parents et l’ado qui sommeille en lui va refaire surface. Après des années de séparation, les retrouvailles sont euphoriques ! Mais ils vont être vite ballotés entre la joie de passer du temps avec leur fils et l’envie profonde de retrouver leur quotidien tranquille. Une situation d’autant plus épineuse pour José qui traverse une petite crise de la cinquantaine.

Huguette et Raymond, toujours à la recherche d’un peu de piment dans leur quotidien, envisagent de divorcer ! Ils tirent des plans sur la comète et anticipent tous les changements que cela apporterait dans leur vie. Ils imaginent faire lit à part, visitent des appartements et programment leur quotidien de « futurs divorcés ». Bizarrement, ils ne sont jamais aussi bien entendu ! Quant à Estève, il se retrouve un peu coincé dans cette situation, à devoir choisir son camp.

Les chatons lancent une petite boutique de produits locaux pour les clients de leurs chambres d’hôtes. En parallèle, Emma créé sa propre recyclerie. Elle récupère, retape, transforme et envahit surtout l’espace de la maison, ce qui a tendance à exaspérer un Fabien, de plus en plus râleur, qui trouve cette activité beaucoup trop envahissante. Fabien est particulièrement sensible en ce moment, car il doit faire face à un gros problème : la perte de ses cheveux. Leur petite lle Chloé grandit et commence à devenir une vraie peste si bien que leur entourage ne tarde pas à les éviter...

Après deux ans de vie commune, Camille se sent en n à l’aise et chez elle dans l’appartement de Philippe. Elle y a pris ses marques et elle s’y épanouit complètement, ce qui lui permet d’être présente pour épauler Philippe dans les épreuves qu’il traverse : un régime un peu spécial et une relation pour le moins complexe avec son père.