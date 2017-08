Les matinées régionales de France 3 dès le 4 septembre.

Avec des matinées 100 % régionales du lundi au vendredi dès 8h40 le 4 septembre, France 3 s’impose sur l’info-service et des actualités positives et sur tous les territoires, communique la chaîne.

8h40 On a la solution !

Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre ensemble. Le samedi, à 10h55, format 26 minutes présenté par Louise Ekland.

8h50 Qui sommes-nous ?

Documentaires régionaux.

9h50 le matin

Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, rencontres sur le terrain et bonne humeur...

• 9h50 le matin en Normandie, avec Malika Ménard

• 9h50 le matin à Paris Île-de-France, avec Charlotte Le Grix de La Salle

• 9h50 le matin dans les Pays de la Loire, avec Alicia Fall

• 9h50 le matin en Bourgogne-France-Comté, avec Pascal Gervaize

• 9h50 le matin en Alsace, avec Hervé Aeschbacher

• 9h50 le matin en Lorraine-Champagne-Ardenne, avec Valérie Alexandre

• 9h50 le matin en Occitanie, avec Mickael Potot

• 9h50 le matin en Nouvelle-Aquitaine, avec Christophe Zirnhelt

• 9h50 le matin en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Alain Fauritte

• 9h50 le matin dans les Hauts-de-France, avec Thibaut Rysman

• 9h50 le matin en Centre-Val de Loire, avec Éloïse Bruzat et Jérémy Allebée

• 9h50 le matin en Bretagne, avec Laurence Postic

• 9h50 le matin en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec Carine Aigon

10h50 L’Édition des régions

Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région

Et 3 nouvelles émissions spécifiques : Vous êtes formidables. Présenté par Virginie Demange. Du lundi au vendredi, à 10h50, sur France 3 Hauts-de-France ; Complètement à l’Est. Présenté par Aurélie Renard. Du lundi au vendredi, à 10h50, sur France 3 Grand-Est ; Aurélie plein phare. Présenté par Aurélie Bambuck. Du lundi au vendredi, à 10h50, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

11h20 Midi en France

Animé par Vincent Ferniot et sa bande, avec une nouvelle formule et un nouveau décor ! L'émission de découverte, de proximité et de convivialité met en avant du lundi au vendredi, une ville et sa région.

