Les nouvelles séries françaises proposées par France 2 ces prochains mois.

Parmi les fictions françaises diffusées dans les prochains mois sur France 2 et courant 2018 : Lebowitz contre Lebowitz saison 2, Nina 3, Candice Renoir 6, Caïn 6, Chérif 5, les 3 inédits des Petits meurtres d'Agatha Christie, les 3 inédits d'Alex Hugo.

Et ces nouveautés :

ON VA S’AIMER, UN PEU, BEAUCOUP (8 x 52')

Astrid et Audrey sont mère et fille, avocates spécialisées dans le droit de la famille et ont fait le pari périlleux de travailler ensemble. Et elle a tellement changé, la famille, ces dernières années ! D’un bouledogue anglais écartelé par le divorce de ses maîtres à une affaire de marchand de gamètes, les dossiers se suivent et ne se ressemblent pas. Un seul point commun : leurs protagonistes en conflit, émouvants, à baffer ou comiques... C’est nous !

Créée par Pascal Fontanille, Emmanuelle Rey-Magnan

Auteurs : Pascal Fontanille, Emmanuelle Rey- Magnan, Marie Vinoy et Alexandra Clert

Avec Catherine Marchal, Ophélia Kolb, Charlotte des Georges, Lionel Erdogan, Samir Boitard, Joseph Malerba, Clémentine Justine... Guests : Nicole Ferroni, Gil Alma, Sara Mortensen, Jean-Yves Berteloot, Elisabeth Bourgine, Yann Sundberg, Luis Rego, Jean- Baptiste Shelmerdine, Nadège Beausson- Diagne, Guy Lecluyse et Yaniss Lespert.

LE CHALET (6 x 52')

Un, deux, trois... Et l’un de vous disparaîtra. Un village coupé du monde, six habitants, treize invités. Le massacre peut commencer.

Réalisation : Camille Bordes- Resnais

Scénario : Camille Bordes- Resnais et Alexis Lecaye

Avec Philippe Dusseau, Chloé Lambert, Émilie de Preissac, Marc Ruchmann, Éric Savin, Blanche Veisberg, Nicolas Gob, Maud Jurez, Manuel Blanc, Mia Delmaé, Agnès Delachair, Mathieu Simonet, Pierre-Benoist Varoclier, Nade Dieu, Catherine Vinatier... Avec la participation de Thierry Godard.

SPEAKERINE (6 X 52')

1962. Christine, speakerine vedette, est déchirée entre une télévision instrumentalisée par le pouvoir et son désir d’affranchissement et de liberté. Luttes, trahisons, jeux politiques et ballets roses... Rien ne lui sera épargné.

Réalisation : Laurent Tuel

Auteurs : José Caltagirone, Valentine Milville, Nicole Jamet, Veronique Lecharpy et Sylvain Saada

Avec Marie Gillain, Guillaume de Tonquédec...

BEN (6 X 52')

Bénédicte, journaliste de retour à Nantes, sa ville natale, est à la recherche de l’enfant que lui ont arraché ses parents quand elle était adolescente. Son travail la plonge au cœur de trois enquêtes passionnantes et émouvantes, qui seront l’occasion de questionner les liens familiaux et de trouver des vérités intimes derrière les faits divers.

Réalisation : Akim Isker

Scénario : Anne et Marine Rambach

Avec Barbara Schulz, Samir Guesmi, Sigrid Bouaziz, Axelle Dodier, Paul Bartel, Anne Girouard, Bérénice Baoo...

L’ART DU CRIME (6 x 52')

Viré de la PJ pour insubordination, Antoine Verlay, flic opiniâtre et un brin sanguin, est rattaché à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels) grâce à l’influence de Pardo, son ami et désormais patron. Excellent enquêteur mais franchement inculte, Antoine fait équipe avec Florence Chassagne, historienne de l’art réputée à l’imagination débordante. Elle a l’art, il a la manière. Ensemble, ils vont assembler les pièces d’énigmes artistiques et résoudre des crimes.

Réalisation : Charlotte Brandström (ép. 1 et 2) et Éric Woreth (ép. 3 à 6)

Scénario : Angèle Herry-Leclerc et Pierre-Yves Mora

Avec Nicolas Gob, Éléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Farida Rahouadj, Ambroise Sabbagh, Emmanuel Noblet... Parmi les guests, Miou-Miou.