Les Présidents et le sport : un document à voir le 10 septembre prochain.

Les Présidents de la République Française...et le sport. Un document d'1h10, réalisé par Manuel Herrero et Sylvain Louvet, produit par Capa, à voir le 10 septembre prochain. Programmation en première partie de soirée sur la chaîne Planète+.

Les chefs de notre Etat ont toujours investi le sport à des fins politiques. Médiatique, populaire, capable de passionner les foules et de véhiculer des symboles forts, le sport fait partie de l’image du pays et participe à la communication personnelle du Président. Tous ont sacrifié à la déclaration d’amour pour les Bleus, pour le sport en général et le football en particulier...même si, pour certains, il a d’évidence fallu se forcer...

Aujourd’hui, tout sportif médaillé a droit à sa visite et distinction à l’ Elysée ; les médaillés olympiques et les champions du monde toutes disciplines confondues se retrouvent sur le perron du Palais pour la photo avec le Président. Et le Président est devenu incontournable dans les enceintes sportives où se déroulent les compétitions internationales pour soutenir le Coq français, les plus impliqués allant même fouler la pelouse ou la gadoue du terrain, voire embrasser le capitaine lors de la remise du trophée.

Manuel Herrero décrypte comment chaque Président de la 5ème république s’est acquitté de cette mission. À chaque président, une stratégie différente... question de personnalité, d’époque et de culture !