Les résultats du box-office ce week-end aux Etats-Unis.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 25 au dimanche 27 août 2017. Le combat de boxe et la tempête tropicale ont sans doute eu un rôle non négligeable dans les faibles chiffres qui suivent.

Aidé par l'absence de grosses sorties, la comédie policière The Hitman's Bodyguard conserve la tête. Un leader qui toutefois dépasse à peine les 10 millions de dollars de recettes. Près de 40 millions en 10 jours, alors que le budget de prod est estimé à 30 millions.

Le film d'épouvante Annabelle : Creation reste deuxième. Un peu moins de 7.5 millions de $ de recettes, soit 78 millions depuis sa sortie US. Ce qui est l'équivalent de 5 x le budget de production.

Le dessin animé Leap ! (Ballerina) se place sur le podium mais se contente de 5 millions de recettes...

Le drame Wind River, au budget modeste (une douzaine de millions de dollars) est 4ème avec 4 millions et demi de recettes ; 10 depuis sa sortie. En vedette de ce drame, Jeremy Renner et Elizabeth Olsen.

Top 5 complété par Logan Lucky. 15 millions de recettes en 10 jours soit seulement la moitié du budget (hors frais marketing) pour ce film réalisé par Steven Soderbergh, et où jouent Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig.

Dunkirk recule au 6ème rang mais en est à 172 millions de dollars de recettes. Dans le monde, la barre des 400 millions est dépassée. Beaux scores notamment en Grande-Bretagne et en France.

Spider-Man Homecoming est en position 7 comme le week-end dernier. Objectif rempli en Amérique du Nord, ce blockbuster cumulant 319 millions de $ de recettes.

Le film d'action Birth of the Dragon fait son entrée en 8ème place. Seulement 2.5 millions de recettes dans un parc supérieur à 1600 cinés. The Emoji Movie et Girls trip complètent le Top 10.

Parmi les nouveautés classées plus loin, 1.5 million de recettes pour All Saints, mais ce drame a un budget riquiqui (2 millions selon boxofficemojo).