Mada Trek : Saison 2 inédite dès le 2 septembre sur France Ô.

Dès le samedi 2 septembre à 17h35 sur la chaîne France Ô : Découvrez la suite des aventures de la famille Poussin dans la série documentaire Mada Trek.

Couple d’écrivains voyageurs, Sonia et Alexandre font le tour de Madagascar avec leurs deux enfants, Philaé, 11 ans, et Ulysse, 8 ans. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'île, les Poussin partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embûches mais très gratifiant.

Auteurs Sonia et Alexandre Poussin et Aurélien Bonnet. Réalisation Sonia et Alexandre Poussin.

Crédit photo et production Gedeon Programmes.