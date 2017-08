Mal-logement : un gala humoristique et un document de Mélissa Theuriau sur M6.

Enregistrement le 14 septembre au Casino de Paris diffusé prochainement sur M6, annonce emissions-tv.com, site spécialisé dans le recrutement du public pour plateaux TV.

"A l’occasion des 10 ans de la mort de l’abbé Pierre, M6 se mobilise aux côtés de sa Fondation en proposant une grande soirée exceptionnelle et inédite autour de l’humour. « Rire pour un toit » est un spectacle d’humour unique. Des personnalités de toutes les générations et de tous les univers se succèderont sur scène dans des sketches et parodies cultes. Ce show sera porté par Jamel Debbouze, l’un des parrains de la Fondation. L’objectif de cette soirée est double : sensibiliser les Français à la cause du mal-logement et aussi faire rire afin de collecter des dons plus que jamais nécessaires à l'aide des plus démunis.

Un documentaire exclusif sur le mal-logement, signé Melissa Theuriau suivra la diffusion de ce prime.

Sont notamment attendus :

Amelle CHAHBI,

Anne ROUMANOFF,

Arnaud DUCRET,

Arnaud TSAMERE,

Caroline VIGNEAUX,

Chantal LADESOU,

Eric ANTOINE,

Jamel DEBBOUZE,

Michael GREGORIO,

Anne Elisabeth BLATEAU,

Alex VIZOREK,

Nolwenn LEROY.