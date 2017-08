Mondial féminin de rugby : Au coeur des Bleues dimanche matin sur France 2.

Ce week-end, dimanche 27 août à partir de 8h05 sur France 2, Rencontres à XV, le magazine de tous les rugbys présenté par Jean Abeilhou, fera sa rentrée avec une émission spéciale dédiée à la Coupe du Monde féminine. Elle sera entièrement consacrée à l'Equipe de France Féminine.

A découvrir dans l'émission, un grand format exclusif réalisé au cœur du quotidien des Bleues durant ce Mondial 2017.

Quel a été leur quotidien tout au long de cette compétition ? Quelles personnalités se cachent derrière ces guerrières de l'Ovalie, surnommées les " Affamées" ? Rencontres à XV a suivi les joueuses et le staff de l'Equipe de France en exclusivité en amont de ce Mondial. Les joueuses de France Féminines ont ouvert les portes de leur quotidien, leur vie de groupe et leurs entraînements. Ce reportage permet également de revenir sur le parcours des Bleues, qui ont fait vibrer des millions de françaises et de français sur France 2 et France 4, des matches de poule jusqu'à la "petite finale" qu'elles vont disputer face aux Etats-Unis (à vivre ce samedi sur France 4 à partir de 17h50).

Crédit photo © I. Picarel - FFR