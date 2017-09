Nommé aux Oscars, le documentaire Cartel Land diffusé le 20 septembre.

Mercredi 20 septembre 2017 en première partie de soirée sur France Ô, programmation de CARTEL LAND, un documentaire choc, nommé aux Oscars.

Plongez au cœur des milices qui luttent contre les cartels aux États-Unis et au Mexique. Ce film est une réflexion profonde et parfois effrayante sur l'effondrement de l’ordre et la ligne floue qui sépare le bien et le mal.

Très puissants et lourdement armés, les cartels de narcotrafiquants terrorisent la population depuis de nombreuses années au Mexique. Face à l’incurie de l’armée et à la corruption de la police, les citoyens d’une région mexicaine ont décidé de prendre les armes et de combattre eux-mêmes les cartels. Menées par un médecin charismatique, ces milices d’auto-défense sont parvenus à libérer de nombreuses villes de la violence. Leur influence grandit, mais de nombreux écarts se sont produits, certains miliciens profitant de la situation pour régler leurs affaires personnelles... et très vite les milices sont accusées des mêmes exactions que celles des cartels.

Réalisé par Matthew Heineman.

Crédit photo © Zylo