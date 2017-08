Nouvelle bande-annonce du film Justice League (VOST).

Nouvelle bande-annonce du film Justice League, en version originale sous-titrée. Un long-métrage visible en France dès le 15 novembre 2017.

Réalisé par : Zack Snyder.

Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jason Momoa, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane.

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…