Nouvelle formule d'Infô soir dès le 11 septembre sur France Ô.

Tous les jours à 18h30, à partir du lundi 11 septembre sur France Ô : nouvelle formule pour Infô soir, qui entend expliquer et découvrir les Outre-mer à travers des chroniques, des décryptages, des invités et des directs partout dans le monde.

Karine Sigaud-Zabulon, Marie Radovic et Elyas Akhoun présenteront en alternance cette session d’information. Plus qu’un JT classique, est-il annoncé, Infô soir décline, à travers des chroniques, les grandes évolutions des sociétés ultramarines, les grands débats ou ce qui fait le buzz sur le Net, tout en laissant une large place aux rencontres et aux découvertes. Et le week-end, l’info sur France Ô, laisse place à un tout images.

Les chroniques

Lundi : Couleurs Sport avec un retour sur l'actualité sportive du week-end.

Mardi : module de décryptage politique pour mieux comprendre les enjeux qui animent les territoires ultramarins.

Mercredi : Couleurs Sport, avec le portrait d'un athlète ultramarin.

Jeudi : place à la culture, pour appréhender l'Outre-mer au travers de ses productions artistiques, qu'il s'agisse de livres, de musique, ou d'expositions...

Vendredi : le module Tranche de vie propose le portrait d'une personnalité connue ou anonyme, qui raconte son expérience d’Ultramarin dans l'Hexagone.

Crédit photo © Gilles Gustine