Nouvelle saison d'Alex Hugo dès le 6 septembre sur France 2.

Mercredi 6 septembre en première partie de soirée, premier inédit de la saison de la série Alex Hugo. Une fiction qui a connu un beau succès la saison dernière.

Episode Les amants du levant.

Alex Hugo retrouve les corps d’Isabelle et d’Antoine Lefort dans un refuge de très haute montagne ; elle était atteinte d’une maladie incurable et ils ont décidé tous les deux d’arrêter de vivre. Leur lettre d’adieu demande qu’on les incinère et qu’on répande leurs cendres au sommet de la montagne, au soleil levant. Ultime acte d'amour ou.... autre chose...

Alex est, comme tout le monde dans le village, bouleversé par cette histoire d'amour tragique. Pourtant son intuition lui fait mettre en doute la thèse officielle… Il est de plus en plus persuadé que quelqu'un a simulé ce suicide pour se débarrasser du couple et qu'il comptait sur la crémation pour effacer les traces. L'enquête commence : Loin du drame romantique annoncé, elle nous emmènera sur les trajets transfrontaliers et les chemins bien plus sombres de la criminalité contemporaine.

Avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Caroline Baehr, Jean-Marie Winling, Ivan Franek, Catherine Davenier Jean-Philippe Ricci.

Réalisateur Olivier Langlois.

Scénario , adaptation, dialogues Nicolas Tackian et Franck Thilliez.

Crédit photo © François Lefebvre.