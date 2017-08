Nouvelle saison de La meilleure boulangerie de France dès le 11 septembre. Du lundi au vendredi vers 18h35 sur la chaîne M6.

Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, partent à la découverte de 64 boulangeries, à travers 8 régions de France : Bourgogne-Franche- Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Hauts-de-France, Île- de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte D’azur.

Toutes les boulangeries vont mettre en avant leur authenticité et leur savoir-faire, pour surprendre les papilles de nos 2 jurés et tenter de remporter le titre de “ Meilleure Boulangerie de France 2017”.

Pour remporter le titre de meilleure boulangerie de France, les 64 boulangeries en compétition vont tout d’abord être soumises à 4 épreuves : •

La boutique : première rencontre entre notre jury et la boulangerie en compétition. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre jugeront l’accueil et la mise en avant des produits.

• Le produit fétiche : côté fournil, le boulanger va présenter son produit phare au jury ! Un produit qu’ils vont fabriquer à 6 mains.

• Le pain : parmi sa gamme de pains, le boulanger choisit de faire déguster au jury le pain dont il est le plus fier.

• La création: notre jury va imposer aux boulangers en compétition un produit typique issu de la région. Une seule règle pour cette 4e épreuve : sublimer ce produit en l’intégrant dans une création inédite.

Les 4 boulangeries qui ont obtenu la meilleure moyenne s’affronteront lors de 2 défis.

• L’épreuve sous haute surveillance: revisiter un classique de la région sous le regard expert du jury durant toute l’épreuve.

• Pain et plat l’accord parfait : une épreuve pour laquelle les 2 derniers concurrents devront faire preuve d’ingéniosité pour accommoder au mieux un plat typique de la région entièrement revisité par le chef Norbert Tarayre.

À la clé pour chaque gagnant régional, une qualification pour la grande finale nationale!