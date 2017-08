Nouvelle saison de Super Nanny dès le 15 septembre sur NT1.

Dès le vendredi 15 septembre à 21 heures sur NT1.

Avec Sylvie Jenaly.

Nouvelle saison inédite pour SUPER NANNY qui apporte son aide aux parents en difficulté sur le plan de l'éducation des enfants en proposant différentes techniques pour les aider à les éduquer sans les frustrer. Pendant plusieurs jours, elle va vivre à leurs côtés, tout d’abord dans une «phase d’observation» avant d'entamer une «phase d’action» avec la mise en place de nouvelles règles de vie collective. Son objectif est de proposer à chacune des familles des solutions adaptées. Le but est de ramener le calme au sein du foyer.

Pour ce nouvel épisode, Sylvie Jenaly s’apprête à secourir une maman de 7 enfants. Depuis que les aînés sont partis, Corinne, 45 ans, ne parvient pas à gérer ses deux petites dernières, Moïra, 9 ans, et Luna, 11 ans. Entre son travail aux horaires décalés, les tâches ménagères, les devoirs des enfants et leurs activités extra-scolaires : le stress, la panique et la désorganisation sont désormais le quotidien de cette maman épuisée. La démission de Corinne aggrave la rivalité entre les deux sœurs qui, aujourd’hui, ne semblent plus avoir de complicité. Le défi de Super Nanny : Sylvie doit remettre de l’harmonie dans le foyer et ressouder les liens entre la mère et ses filles.