Nouvelle saison de The Voice Kids dès le 19 août sur TF1.

L'émission The Voice Kids revient le samedi 19 août à 21h00 sur TF1 avec les coachs Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori.

Plus motivés que jamais, nos trois coachs, stars de la chanson française, vont faire bénéficier les jeunes talents de tout leur savoir-faire et surtout de toute leur bienveillance. Cette quatrième saison nous promet un show exceptionnel : un savant mélange de performances toujours plus incroyables et des jeunes talents toujours plus surprenants ! Des enfants hors du commun âgés seulement de 7 à 15 ans qui vont vivre une expérience inoubliable, pleine d'émotion et de surprises. Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes.

Qui de Jenifer, M Pokora ou Patrick Fiori remportera le trophée pour la 2ème fois ?

Crédit photo © Christophe Saidi / SHINE/TF1/ Bureau233