Nuit du 17 au 18 septembre, programmation spéciale Emmy Awards sur Série Club.

Programmation spéciale Emmy Awards dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre sur Série Club.

Tout d'abord, un documentaire proposé à 00h40 et produit par Rockyrama : Les Emmys sont, pour le monde télévisuel, ce que sont les Oscars pour le cinéma, les Grammys pour la musique ou les Tony Awards pour le théâtre : incontournables. Lorsqu’une série remporte un Emmy, elle entre dans l’histoire, c’est LA consécration...Grâce à des images d’archives exceptionnelles et des témoignages d’experts séries, ce documentaire inédit analyse ce phénomène des Emmys à travers l’histoire de la cérémonie et l’évolution du poids des séries dans notre « pop culture ». À l’heure d’une révolution des genres, des formats et des diffuseurs, les experts mettent aussi en exergue les défis modernes que doivent relever les Emmys pour maintenir leur pérennité et leur notoriété. Avec Philippe Guedj (Le Point Pop), Pierre Langlais (Télérama), Charlotte Blum (OCS), Thomas Destouches (Télécâblesat), Romain Nigita (France Inter), Sandra Laugier (Professeure à la Sorbonne) et Nathaniel Brendel (Emmy Judging Director à l’Academy of Television Arts and Sciences). Réalisé par Jérémy Fauchoux et Yérim Sar.

A 1h35 : Quelles séries emblématiques de 2017 l'emporteront ? Les nouveaux shows tels que The Crown, Stranger Things, Westworld sauront-ils se faire une place parmi les habituels House of Cards, Homeland, Better Call Saul ou encore The Americans ? Un documentaire inédit qui pose les enjeux de cette 69e cérémonie ! Ecrit et réalisé par Nicolas Prat. Produit par Rockyrama.

A 2h00, la cérémonie. Avec pour la première fois comme hôte, l’animateur vedette, humoriste et spécialiste de la satire politique, Stephen Colbert. Côté nominations, le podium est occupé par trois séries qui font leur entrée aux Emmys : Westworld avec 22 nominations, suivie de près par Stranger Things et ses 18 nominations, ex-aequo avec FEUD: Bette And Joan. Les commentaires seront assurés par François-Pier Pélinard-Lambert (rédacteur en chef du Film Français) et la traduction simultanée par Bernard Reeves.