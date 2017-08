Numéro inédit des Routes de l'impossible, au Timor Oriental.

Numéro inédit de la série documentaire Les routes de l'impossible, ce vendredi 4 août en première partie de soirée sur la chaîne France 5.

Le Timor Oriental est une petite île située entre Bali et l'Australie. Seul l'agriculture et la pêche permettent aux habitants de gagner quelques dollars par mois. Le Timor se remet difficilement de la terrible guerre qui a mis le pays à genoux après l'invasion indonésienne entre 1976 et 1999. Un bilan effroyable, entre 100 000 et 200 000 morts. Aujourd'hui, l'île est toujours coupée en 2 avec une partie indonésienne et le Timor Leste indépendant depuis 2002.

Dans les villages les plus reculés, les habitants vivent coupés de tout. Seule solution, une piste rocailleuse souvent inondée pendant la saison des pluies et où la moindre erreur peut être fatale.

Mais la survie est à ce prix et les paysans se lancent dans une longue odyssée pour vendre quelques légumes sur le marché de la capitale Dili. Après 10 heures de voyage, la récompense n'est pas toujours au rendez-vous et les désillusions sont nombreuses.

Réalisation : Guillaume Lhotelier.

Crédit photo et production Tony Comiti Productions.