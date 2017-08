Numéro inédit des Routes de l'impossible, ce vendredi au Tadjikistan. Diffusion en première partie de soirée sur France 5.

Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie Centrale. Pour parcourir cette contrée composée à 93% de montagnes, il faut emprunter la Pamir Highway, la deuxième plus haute autoroute du monde. Une route mythique construite par les Soviétiques pour désenclaver la région du Pamir et la soumettre à l’autorité de l’Empire. Un trajet audacieux suspendu entre terre et ciel sur ce que les Tadjikes l’appellent le « toit du monde ».

Mais, depuis le départ des Russes en 1991, la chaussée n’est plus entretenue. La Pamir Highway est la route de tous les dangers : chutes de pierre, glissements de terrain, passages à gué… 900 kilomètres à flanc de ravin. La mécanique et les hommes sont soumis à rude épreuve, surtout en hiver quand les températures extrêmes gèlent les moteurs. Gheyrat, le héros de cette aventure, doit improviser avec les moyens du bord pour livrer sa marchandise et surtout rester en vie.

Réalisation : Louis Meunier & Philippe Lafaix.

Une Production Tony Comiti Productions.