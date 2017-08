Numéro inédit des Routes de l'impossible dans la région du Ladakh, en Inde.

Numéro inédit de la collection documentaire Les routes de l'impossible ce vendredi 25 août en première partie de soirée sur France 5.

Dans l'extrême nord de l'Inde, à plus de 5 000 mètres d’altitude, se trouve la région du Ladakh, surnommée « Le Petit Tibet ». Pour se rendre dans le reste de l’Inde, il existe une route aérienne, qui fonctionne normalement en été, mais qui, durant l’hiver, est aléatoire. La plupart du temps, les vols sont retardés ou annulés.

La seule route qui descend au Sud, vers Manali et Delhi, en longeant la vallée de l’Indus, est impraticable pendant plus de neuf mois par an. La route passe par des cols vertigineux de l’Himalaya. C’est l'une des plus hautes routes du monde et une des plus dangereuses. A cette altitude, le moindre effort est terrible et la moindre faiblesse peut être fatale.

Adjay et Ali prennent cette route pour livrer du goudron. Dès les premiers kilomètres, ils doivent affronter un pont très fragile, ne pouvant pas supporter plus du poids de leur camion. Cette route, très fréquentée, se trouve au milieu de paysages à couper le souffle et sur le bord de précipices tout aussi vertigineux. Tous les mois, il y a aussi des nomades qui transhument avec leurs yaks et leurs chèvres. Ils vivent à plus de 4000 mètres dans des conditions extrêmes.

Réalisation : Daniel Lainé & Philippe Lafaix.

Crédit photo & Production Tony Comiti Productions.