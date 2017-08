On refait le sketch le 8 septembre sur France 3.

Un programme inédit mais programmé à seulement 22h45 le vendredi 8 septembre sur France 3 : On refait le sketch - 1ère partie.

Sur la scène du Théâtre des Bouffes Parisiens, acteurs et humoristes se succèdent pour reprendre les sketches cultes du patrimoine de l’humour français, ces sketches qui ont marqué leur vie d’artistes.

Dans cette partie, Anne Roumanoff, Garnier et Santou, Ben, Michel Leeb, Christelle Chollet et Tom Villa reprennent les sketches de Sylvie Joly, Frères Taloche, Pierre Desproges, Raymond Devos, Gad Elmaleh et Patrick Timsit.

Réalisé par Serge Khalfon.

Produit par DMLS TV.

Mis en scène par Arthur Jugnot.

Crédit photo Tom Villa © Pierre Perusseau -Romuald Meigneux/Bestimage