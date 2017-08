On Va Plus Loin avec Rebecca Fitoussi dès lundi sur Public Sénat.

Rebecca FITOUSSI, présentatrice des journaux du soir de LCI, rejoint la chaîne parlementaire Public Sénat pour animer «On Va Plus Loin». Elle succède ainsi à Sonia Mabrouk.

L’émission débutera lundi 4 septembre dans une nouvelle formule, en direct à 18h30 et rediffusée à 22h.

Chaque jour, «On va plus loin» décryptera l’actualité politique, parlementaire, internationale et les grandes questions de société, en prenant le temps de l’échange et de la confrontation entre les experts et les acteurs politiques présents sur le plateau, en particulier les sénateurs et les élus locaux. «On Va Plus Loin» donnera aussi largement la parole aux citoyens, grâce à sa communauté sur les réseaux sociaux.

«Je suis très heureux et très er d’accueillir au sein de nos équipes Rebecca Fitoussi pour incarner l’un des rendez-vous majeurs de Public Sénat. Son expérience acquise au sein d’un grand groupe de télévision, son professionnalisme et son talent vont nous permettre de pousser encore plus loin notre vocation de chaîne «Au Coeur Du Débat» », souligne Emmanuel Kessler, Président de Public Sénat.

Rebecca Fitoussi a débuté sa carrière de jounaliste au sein du groupe TF1 à Eurosport et LCI. À la suite de la nomination de Christine Kelly au CSA en janvier 2009, elle devient titulaire du JT de LCI et co-présente LCI Matin Week-End pendant 4 ans. La même année, elle coprésente également le magazine Reporters sur NT1, en compagnie de Thierry Dagiral. Entre 2013 et 2017, Rebecca Fitoussi a présenté différentes tranches d’information, de nombreuses éditions spéciales ainsi que l’émission Le jour où dans laquelle elle revenait sur un fait majeur de l’actualité. Depuis septembre 2016, elle présentait les journaux dans Le Grand Soir présenté par Julien Arnaud entre 20h et 22h.

Crédit photo © Gilles Gustine