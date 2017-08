Pandas au Zoo de Beauval : trop faible, un des deux bébés est mort.

La direction du fameux Zoo de Beauval a annoncé hier soir la naissance des jumeaux des pandas Huan Huan et Yuan Zi.

L’un était en pleine forme mais le pronostic vital de l’autre, bien plus faible, était sérieusement engagé…Et ce qui était craint est arrivé quelques heures plus tard.

"Nous avons le regret de vous annoncer le décès de l’un des bébés pandas né dans la nuit. Le deuxième, vigoureux, se porte très bien. Le premier petit né était très faible. La mère l’a volontairement laissé de côté pour s’occuper du deuxième beaucoup plus vigoureux. Le plus faible a été placé en couveuse où il a reçu les soins les plus attentifs. Malgré l’intervention immédiate des soigneuses chinoises et de nos vétérinaires pour réchauffer et stimuler le petit, il n’a pas été possible de le sauver. C’est donc avec une grande tristesse que les équipes du ZooParc de Beauval vous font part de cette triste issue. Le second petit, de 142.4 grammes (sur la photo), se porte bien et toute notre attention est désormais concentrée sur lui. Nous gardons la joie de cette naissance !"