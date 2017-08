Paris se transforme parfois en cauchemar pour les touristes : enquête sur M6.

Un documentaire réalisé par Araz Gulekjian et Jérôme Jurion, diffusé vers 23 heures ce dimanche sur M6.

Accueil désagréable, garçons de café et restaurateurs grossiers, prix prohibitifs, hôteliers arnaqueurs, faux chauffeurs de taxi... Cette mauvaise image de Paris est-elle vraiment le reflet de la réalité ? Pour le savoir, l'équipe du reportage a accompagné des vacanciers américains et chinois et a partagé leur quotidien, comme de vrais touristes étrangers, lors de leur séjour à Paris.

Amber et Kirsten, deux blondes Californiennes, très excitées à l’idée de découvrir la capitale parisienne, ont vite déchanté dès leur arrivée à l’aéroport. Autour d’elles, de faux taxis harcèlent les clients à la sortie des terminaux et leur font payer la course deux fois plus cher, sans aucune assurance, ni autorisation. Un travail au noir passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Les deux jeunes femmes avaient réservé plusieurs nuits dans un hôtel trois étoiles, apparemment tout confort. Surprise, leur chambre avait la taille d’un cagibi et la propreté laissait à désirer.

D’autres touristes tombent eux dans les griffes de loueurs peu scrupuleux. Une nouvelle arnaque très répandue à Paris. Ces « loueurs » détournent les sites d’hébergements en ligne pour détrousser les vacanciers...

Les touristes qui suscitent le plus de convoitises sont les Chinois. Principale raison : l’argent liquide qu’ils ont sur eux, jusqu’à 10.000 euros en espèces. Résultat, ils se font régulièrement agresser et détrousser dans les rues de Paris, souvent en plein jour. Les touristes chinois sont aussi la cible de nouveaux délinquants. Ce sont de faux étudiants, venus spécialement de Chine, qui travaillent pour le compte de réseaux mafieux chinois connectés partout en Europe. Vous découvrirez les techniques qui leur permettent de détrousser facilement les touristes.

Destination de rêve pour de nombreux vacanciers étrangers, Paris se transforme parfois en cauchemar. Comment prévenir et éviter les pièges ? Comment les escrocs et les arnaqueurs préparent-ils leurs coups ? Enfin, pourquoi les touristes sont-ils souvent si mal accueillis? Enquête sur la face cachée du « Paris carte postale » !