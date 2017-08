Pour Secret Story 11, Tanya doit former un faux couple avec un autre candidat.

La Voix va lui confier une mission secrète pour cette édition 11 de Secret Story, un challenge qui a un goût de déjà vu...En entrant dans la maison, elle va devoir former un faux couple… avec un de ces trois candidats :

"Pour cette nouvelle saison, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats… La maison des secrets se transforme en Campus des secrets. Mais ce n'est pas tout, pour la première fois dans l'histoire de Secret Story, un évènement sans précédent se produira au cours de la saison. Un évènement qui risque définitivement de perturber le cours de l'aventure…

Entre recherche d'indices, enquêtes et protection de leur secret, les habitants vont devoir faire preuve de patience, d'esprit d'analyse et de sens de déduction pour devenir les meilleurs enquêteurs et ainsi espérer remporter cette 11ème saison."