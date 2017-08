Prime de Scènes de ménages le 5 septembre sur M6.

Cap sur la Riviera, prime de Scènes de ménages le mardi 5 septembre sur M6.

Cédric découvre que son “big boss” passe ses vacances sur la Côte d’Azur à bord d’un luxueux yacht. Fatigué d’être “au placard”, il convainc Marion d’aller sur la Riviera et de tout tenter pour décrocher un rendez-vous avec ce dernier. Tous les moyens sont permis pour monter à bord mais Leroux, son collègue et grand rival, fera tout pour l’évincer. Cédric tentera, en vain, d’amadouer l’agent de sécurité (Franck Leboeuf) mais c’est Marion qui finira par trouver sa faille !

Liliane a réservé un merveilleux séjour dans un luxueux hôtel de la Riviera mais elle a juste omis de préciser à José un petit détail : c’est un hôtel-casino ! José, paniqué, va la voir s’adonner à sa passion du jeu en compagnie d’une autre accro rencontrée aux machines à sous (Aure Atika). Glamour, champagne et arnaques au programme pour Liliane... pas vraiment des vacances pour José

H!uguette et Raymond sont invités par Norbert (Jean Benguigui) et Christelle (Grace de Capitani) à passer 15 jours dans leur appartement de la Côte d’Azur. Si Raymond et Huguette, assaillis par les cigales et les vieux trop bronzés, vont parfois regretter Plestins, ce n’est pas pour eux que les vacances vont être les plus dif ciles...

Cet été, Emma et Fabien se retrouvent à devoir aider le frère et le père d’Emma, Patrick (Lionnel Astier), à tenir leur snack de plage. La raison : les parents d’Emma sont “en break”, sa mère a donc tout simplement décidé de ne pas venir travailler. Fabien va, un peu trop, se passionner pour le métier de serveur et subir un Patrick à eur de peau ! Heureusement Emma est là pour tenir le snack et “régaler” tout le monde de ses chansons à la nuit tombée.

Philippe est invité à un séminaire de pharmaciens et compte bien y gagner le Paracétamol d’or, véritable Graal dans le métier ! Malheureusement les conjoints n’y sont pas conviés... Qu’à cela ne tienne, afin que Camille puisse venir partager du bon temps, Philippe a la drôle d’idée de la faire passer pour son assistante. Mais Camille va prendre son rôle un peu trop au sérieux au goût de Philippe. D’ailleurs son charme n’échappera pas à Bertrand (François Levantal), un collègue pharmacien, pas toujours subtil.

Avec Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, Loup-Denis Elion, Audrey Lamy, Marion Game, Gérard Hernandez, Anne-Élisabeth Blateau, David Mora, Amélie Etasse, Grégoire Bonnet