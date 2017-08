Les deux parties de l'épisode Le prisonnier, débuts de la saison 8 de la série à succès Profilage, seront diffusés le jeudi 7 septembre dès 21 heures sur TF1.

Dans cette saison 8, nous allons enfin découvrir qui se cache derrière le mystérieux Argos, dévoile le comédien Philippe Bas, interprète masculin principal de cette fiction. Pour le commandant Rocher, tout l’enjeu de cette saison est de l’arrêter et le mettre hors d’état de nuire, ajoute-t-il, soulignant qu'il va y avoir des aventures très différentes et des chamboulements sur le plan des émotions.

Concernant l'évolution de sa relation avec le personnage Adèle, Philippe Bas dit qu'entre Rocher et Adèle, il y a toujours eu une ambiguïté. "Le duo est face à beaucoup de sentiments. Ils ont une très belle complicité sur le plan professionnel et Thomas Rocher va agir avec beaucoup de compassion suite à la mort de la sœur jumelle d’Adèle. Il va tenter de la protéger et d’être à ses côtés pour la soutenir dans cette épreuve."

A propos de la fin de la saison 7 avait bouleversé l’équilibre de l’équipe : "Au cours de la saison 8, les téléspectateurs la retrouveront comme ils l’ont connu : solide et unie malgré tout. La brigade va tenter de panser ses blessures et nous allons découvrir qu’elle n’est pas si fragilisée. Mais ce calme, en apparence, cache une tempête. Les téléspectateurs pourront penser que les choses étaient rentrées dans l’ordre mais finalement il n’en est rien…"

Après six saisons passées dans la peau du commandant Thomas Rocher, Philippe Bas affirme n'être absolument pas lassé. "Quand je travaille, je suis en constante évolution. Je ne peux pas être lassé car je ne me répète jamais. Je ne ressens pas de routine, mais au contraire, beaucoup de plaisir. D’autre part, j’ai l’opportunité d’apporter à chaque fois ma propre vision des choses sur l’évolution de mon personnage".

Crédit illustration © DR