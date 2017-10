Quand Hitler faisait son cinéma : document inédit en décembre sur ARTE.

Quand Hitler faisait son cinéma, documentaire inédit du critique de cinéma Rüdiger Suchsland, tente de répondre à la question de savoir si les films tournés entre 1933 et 1945 ont, à un degré comparable, influencé et reflété la population allemande pendant le nazisme.

Plus d’un millier de longs métrages ont été tournés dans l’Allemagne hitlérienne. Si les films de propagande affichée représentent une infime minorité dans le lot, il n’en reste pas moins que le divertissement proposé n’est pas anodin : il s’agissait bien là de produits d’une « industrie de la conscience » parfaitement organisée, qui entendait rien de moins que produire du « Großes Kino ».

Quand Hitler faisait son cinéma s’arrête sur les pages les plus noires, les plus dramatiques de la cinématographie allemande ; convoque, à l’occasion du centenaire de l’UFA, ses films et ses stars ; montre comment les nazis s’y sont pris pour faire rêver les Allemands.

Diffusion prévue le 11 décembre prochain, lors d'une soirée où sera notamment diffusé le grand classique L'ange bleu, avec Marlene Dietrich.