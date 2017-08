Rediff ce samedi sur France 4 de Fort Boyard avec Parker, Batum et Diaw.

Pas de numéro inédit de Fort Boyard ce samedi sur France 2, la chaîne publique ayant opté pour une diffusion en direct des mondiaux d'athlétisme.

Petite consolation pour les fans du jeu : France 4 rediffuse en première partie de soiréed un numéro de 2015, avec un très beau "casting".

Olivier Minne, Le Père Fouras, Felindra, Blanche & Rouge, Lady Boo, Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-Partout et Passe-Muraille accueillaient :

• Tony Parker, basketteur.

• Boris Diaw, basketteur.

• Nicolas Batum, basketteur.

• Ronny Turiaf, basketteur.

• Marie-Sophie Obama, basketteuse.

• Laëtitia Llorens, amie de Tony Parker.

Ils jouaient pour deux associations :

L'association "Make A Wish France" représentée par Tony Parker. L'association réalise les voeux d'enfants âgés de 3 à 17 ans atteints d'affections graves. Chaque voeu est recueilli par des bénévoles et conçu sur mesure grâce aux partenaires et donateurs.

L'association "Babac'Ards" créée et représentée par Boris Diaw. L'association a pour but de développer des projets à travers le sport et organise chaque été des camps sportifs où des jeunes et des professionnels du sport se rencontrent au Sénégal. Elle mène également des actions auprès d'enfants atteints du cancer et sponsorise des académies de basket au Pérou.