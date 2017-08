Reprise de la diffusion de Scorpion saison 3 le 7 septembre.

La saison 3 inédite de la série américaine Scorpion reprend le jeudi 7 septembre à 21 heures sur M6, puis chaque semaine.

Cette 2ème partie de saison s’annonce haute en couleurs pour toute l’équipe de Scorpion. Entre le grand jour de Happy et de Toby qui s’annonce plus compliqué que prévu, l’histoire d’amour contrariée de Walter et Paige, une potentielle pandémie, un astéroïde meurtrier et un crash aérien, rien ne sera épargné aux personnages...

En mars dernier, la chaîne américaine CBS a renouvelé la série pour une quatrième saison, qui débutera le 25 septembre 2017, aux Etats-Unis.