Reprise de la saison de Pro D2 de rugby dès ce vendredi sur Eurosport 2.

Pour suivre la reprise du championnat de France de Pro D2, ce vendredi à partir de 19h15 sur Eurosport 2, LES TONTONS FLANKERS recevront l’international du XV de France Alexandre FLANQUART, 2ème ligne du Stade Français, champion de France en 2015.

Présentée par Christian CALIFANO avec Marie SEMPÉRÉ, Jean-Baptiste LAFOND et Christophe MONI, l’émission LES TONTONS FLANKERS reviendra sur le coup d’envoi de la saison de Pro D2.

Suivra à partir de 20h15 l’avant-match et la rencontre de Pro D2 opposant BIARRITZ à MONT-DE-MARSAN.

A partir de 22h30, rendez-vous pour SOIR DE PRO D2, présenté par Géraldine PONS, accompagnée de Jérôme THION et Xavier BARRET. Ensemble, ils reviendront sur toutes les rencontres de la soirée avec interviews, analyses et résumés.

Dimanche, à partir de 14h00, autour de la rencontre DAX / GRENOBLE, Eurosport 2 proposera à ses abonnés de retrouver AU CONTACT. En bord de terrain, au plus près des acteurs du jeu, Cécile GRES fera vivre toute l’adrénaline de l’avant et après-match, avec des interviews, reportages et images exclusives.

Pour conclure ce week-end rugby, les abonnés Eurosport pourront retrouver LE FILM DE LA PRO D2 dimanche à 16h15.