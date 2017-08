Retour sur la tournée triomphale des Insus le 9 septembre sur CStar.

A l’occasion de la sortie de l’album live de la tournée des Insus et de leur passage au Stade de France, les 15 et 16 septembre, CStar propose un document inédit : il sera diffusé le samedi 9 septembre à 20h55 et est réalisé par Thierry Dory.

Un film retraçant l’histoire d'une tournée hors-norme.

En 2015, le groupe Téléphone se réunit partiellement pour un concert à Paris sous le nom Les Insus (pour « insupportables »), la bassiste Corine Marienneau étant remplacée par Aleksander Angelov. Leurs premiers concerts créent un tel engouement que les Insus font ensuite une véritable tournée française à guichets fermés en 2016 suivie d’une tournée des festivals durant l'été 2017 qui se soldera par un final au Stade de France.

Les caméras de Thierry Dory ont suivi Les Insus pendant plusieurs semaines à l’automne 2016, entre Paris et la Belgique, du Forest National à l’AccorHotel Arena, en passant par le petit club parisien du Trabendo. Immersion exclusive dans les coulisses de la plus importante tournée de l’année 2016. Le film en restitue l’énergie, celle du groupe sur scène, celle du public.

A noter que ce document est tissé d'extraits de concerts inédits, de moments de vie en tournée, mais aussi de longs entretiens.