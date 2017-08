Retrouvailles chez les prétendants ce lundi dans L'amour est dans le pré.

Présenté par Karine Le Marchand dès 21 heures 05 ce lundi 28 août sur M6, les parties 21 et 22 de L'amour est dans le pré.

L’heure des au revoir à la ferme chez cinq agriculteurs :

- Nathalie, 27 ans, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage, dans le Jura

- Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Eure-et-Loir

- Romuald, 43 ans, éleveur de poules bio pour la vente des œufs en Haute-Saône

- Gégé, 52 ans, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Haute-Vienne

- Vincent, 45 ans, éleveur de brebis dans le Lot

Dans le Jura, Nathalie est la seule de ce quintet à ne pas avoir révélé son choix aux deux garçons encore en course. Entre le ténébreux Bastien et la force tranquille Victor, pour qui penchera le cœur « grand comme le monde » de notre éleveuse ?

Romuald et Vincent profitent d’une dernière journée en compagnie de l’élue de leur cœur. Virée romantique à Rocamadour pour Vincent et Karine, promenade champêtre en amoureux chez Romuald... l’amour se fraye petit à petit une place dans leur vie, avant de prendre peut-être une toute autre ampleur au cours des week-ends à venir...

Enfin chez Gégé et Pierre-Emmanuel, Anne-Marie et Gwladys ont laissé les valises au placard, prêtes à passer quelques jours de plus auprès de leur cher et tendre. Tandis qu’Anne-Marie boucle cette semaine par un diner en compagnie de l’entourage de Gégé, Pierre-Emmanuel et Gwladys font le point avec émotion sur le début de leur relation. Après une vie à l’attendre, le grand amour serait-il enfin arrivé ?

Dans l'épisode programmé après 22 heures :

Quelques semaines plus tard, Nathalie, Gégé et Romuald ont pris à leur tour le volant pour poursuivre leur périple sentimental. À l’horizon : deux jours pour découvrir l’élu(e) de leur cœur, cette fois dans son environnement, et pour voir si les affinités s’affinent...

En Normandie, Gégé découvrira le mode de vie pas comme les autres d’Anne-Marie, puis fera la connaissance de Denise, sa mère, et de Francis, cadet de ses cinq frères. Un moment d’émotion pour notre agriculteur énamouré, prêt à s’engager sur le long terme avec sa belle. Galvanisé par cette première rencontre avec le nouveau compagnon de sa sœur, Francis proposera un romantique tour de calèche au couple, qui se soldera par une cascade inoubliable !

Romuald recevra un accueil des plus chaleureux de la part de l’entourage de sa chère et tendre, qui lui fera également la surprise d’un tour en Harley-Davidson, la moto de ses rêves. Ces petites attentions et ces quelques kilomètres collés l’un contre l’autre sur le bolide, convaincront-ils notre célibataire à passer un nouveau cap dans cette relation ?

Enfin, Nathalie s’émancipera quelques instants de son intense quotidien au bras de celui qui désormais fait battre son cœur. Après un romantique après-midi d’accro-branches, au milieu des arbres, la cadette de la saison fera à son tour la connaissance des proches de ce dernier, conquis par son naturel et sa joie de vivre. Souvent déçue par les hommes par le passé, Nathalie aurait-elle enfin déniché la perle rare ?