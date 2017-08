Révolution VHS : un sympathique document inédit diffusé le 1er septembre.

Dans les années 1980, la VHS a soufflé un vent de liberté des États-Unis à l’URSS. Découvrez le vendredi 1er septembre à 22h25 l’étonnante histoire de la désormais cultissime petite boîte noire.

Un film de 52 minutes réalisé par Dimitri Kourtchine et visible sur la chaîne ARTE.

Le dernier fabricant de magnétoscopes a fermé boutique en 2016. Mais la VHS fait de la résistance. Recréés grâce à des applis, le grain, les stries, l’usure de la bande, tout ce qui faisait pester les cinéphiles il y a quinze ans, donnent aujourd’hui un cachet nostalgique aux images. La “K7” fait vibrer la corde sensible d’une génération qui a grandi avec elle.

Mais si elle connaît un revival, c’est aussi parce qu’elle a révolutionné nos vies. Dès la fin des années 1980, elle libère les particuliers de la dictature du programme TV, provoquant l’ire des studios et des chaînes qui voient diminuer les revenus du cinéma et de la pub. Seconde révolution : grâce à l’essor conjugué de la VHS, du caméscope et des vidéoclubs, on peut produire des films à petit budget que le public visionnera à l’abri des regards. Le porno dopera donc la croissance de la cassette, qui fera elle-même exploser le cinéma gore. Pour le pire et le meilleur, la VHS fait reculer les limites de la bienséance, et façonne l’imaginaire de hordes d’ados, gavés de films d’horreur et de kitsch.

Nourri d’interviews de compulsifs et sympathiques pionniers de la vidéo, ce film plonge aussi dans la délirante culture visuelle générée par ce média, exemples improbables à l’appui.

Crédit photo © TALWEG