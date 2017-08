Saison 13 d'American Dad dès le 3 septembre sur NRJ12.

Dès le 3 septembre : Stan Smith et toute sa famille reprennent du service sur NRJ 12 pour une 13ème saison inédite d'American Dad, tous les dimanches dès 13h25.

Cette série animée américaine suit la vie particulièrement mouvementée de Stan Smith, agent de la CIA et fervent défenseur des valeurs chères à l’Amérique. Dans ses aventures, il est accompagné de Francine, sa femme, qui lui voue une loyauté sans faille... à ses risques et périls ! Ils sont également les heureux parents de Hayley qui n’a de cesse d’aller contre l’avis et les idéologies de son père, dans un seul but : la provocation. Egalement parents de Steve, leur fils cadet, un geek obsédé par les femmes !

À ajouter au tableau de cette famille déjantée, Roger, alien sarcastique vivant dans leur grenier, dont la passion est de se déguiser pour endosser le rôle de différents personnages et rêvant d’une vie « normale ». Enfin, Klaus, leur poisson rouge d’origine germanique, amoureux de Francine et cherchant à tout prix l’attention des membres de la famille.