Saison 2 inédite du Caméléon avec Sebastian Perez Pezzani dès le 29 août.

À partir du 29 août, durant 4 mardis à 22h30 environ : saison 2 inédite de la bonne série documentaire Caméléon.

Une production CAPA diffusée sur la chaîne 13ème Rue.

Dans cette collection de documentaires exclusifs, Sebastian Perez Pezzani vit en immersion avec ceux qui l’accueillent dans quelques-uns des lieux les plus sombres et dangereux de la planète. Après avoir vécu dans la « ville-prison » de Palmasola en Bolivie, auprès des mineurs d’or sauvage aux Philippines, ou encore avec les légistes du Salvador, Sebastian Perez Pezzani revient pour nous faire partager ses nouvelles expériences, on ne peut plus dangereuses !

Lors du premier volet de cette saison 2 : Principalement utilisé pour blanchir le sucre et présent dans les allumettes, le savon et l’engrais, le soufre est un élément incourtounable de notre quotidien. Sur l’île de Java en Indonésie, les mineurs extraient entre 8 et 10 tonnes par jour du volcan Kawah Ijen. Ces hommes travaillent dans des conditions extrêmes: au péril de leur vie, ils doivent a ronter les vapeurs toxiques et évoluer près du lac le plus acide au monde. Sebastian Perez Pezzani partage pendant 7 jours le quotidien de ces forçats du soufre au plus près de ce « cratère d’air », la plus grande réserve naturelle de soufre d’origine volcanique.