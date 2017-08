Saison 4 de Halt and Catch Fire dès le 23 août sur Canal+ Séries.

Dès le mercredi 23 août à 22h15 sur Canal+ Séries, début de la diffusion de la saison 4 de la série Halt and Catch Fire. VOST, quelques jours après la diffusion aux Etats-Unis.

Rivalités, ambitions, anticipation et séduction continuent de nourrir la dernière saison de cette série narrant l’irruption de l’ordinateur personnel et d’internet dans le quotidien d’un petit groupe d’entrepreneurs décidés à prendre l’histoire du 2.0 en marche.

La décennie 90 vient de débuter. Désormais installés dans la Silicon Valley, nos pionniers des nouvelles technologies Joe, Cameron, Gordon, Donna et Bos, assistent à la naissance de WORLD WIDE WEB... et commencent à envisager les infinies potentialités de la Toile. Pour le meilleur ou pour le pire ? En tout cas, une fois encore leur vie professionnelle et intime en sera bousculée. D’autant que cette nouvelle ère qui s’ouvre amène un nouveau partenaire de jeu dans leur cercle, en la personne de Katie Herman, très jolie experte en ontologie informatique.

De Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers, avec Lee Pace (Joe MacMillan), Scoot McNairy (Gordon Clark), Mackenzie Davis (Cameron Howe), Kerry Bishé (Donna Clark), Toby Huss (John Bosworth).