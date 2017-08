Saison 9 de The Big Bang Theory dès le 23 août sur NRJ12.

Mercredi 23 août en première partie de soirée sur NRJ12, lancement de la saison 9 de la série US The Big Bang Theory. Puis programmation chaque samedi matin.

Léonard et Penny ont fini par se marier, malgré l’infidélité de Léonard. Sheldon fait tout pour reconquérir Amy, mais cette dernière semble réticente à ses avances. Howard et Bernadette n’arrivent, quant à eux, toujours pas à déloger Stuart de leur maison et Raj ne sait pas comment s’y prendre pour rompre avec Emily car elle lui fait peur...

La saison 9 inclut le 200ème épisode de la série, appelé « The Celebration Experimentation » (épisode 17). Le groupe de scientifiques en a profité pour organiser une fête d’anniversaire à Sheldon, en compagnie notamment d'Adam West, connu pour avoir joué Batman dans la célèbre série éponyme.

En 2017, et pour la deuxième année consécutive, c’est la série la plus regardée aux Etats-unis devant NCIS avec 19 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode.